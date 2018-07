De acordo com a Polícia, estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão por associação com tráfico de drogas. As buscas pelos demais continuam.

A Polícia Civil instalou, ao lado do Espaço Criança Esperança, em Ipanema, um cartório móvel onde estão sendo feitas as identificações dos presos. O secretário de Estado de Segurança, José Mariano Beltrame, deve comparecer ao local no começo da tarde.