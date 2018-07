Quatro são presos em operação do Bope, no Rio Quatro pessoas foram presas durante operação dos policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ontem, no Morro Santo Amaro, no Catete, no Rio. A ação foi planejada a fim de checar denúncias da ação de traficantes de drogas no local. Na operação policial, quatro homens foram presos e com eles foram apreendidas uma pistola 45, uma espingarda calibre 12 e quantidade ainda não contabilizada de maconha, cocaína e crack.