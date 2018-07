Quatro são presos por assaltos a condomínios em SP

Segundo o delegado Mauro Fachini, titular da 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios, a doméstica Elenice Lopes do Nascimento, de 38 anos, e o porteiro Manoel Messias Antônio de Souza, de 34, trabalhavam no condomínio da Rua Jaci, na Vila Clementino, invadido na última quarta-feira, dia 23. A equipe também prendeu o ajudante Severino José de Lima Filho, o Nem, de 29 anos, responsável por planejar o assalto.

"A empregada viu um cofre na casa da patroa. Achou que teria muito dinheiro. Tramou com o porteiro, que passou a informação para o responsável em articular um grupo para realizar o roubo", explicou Fachini. O delegado informou também que Souza e Elenice tentaram atrapalhar as investigações fornecendo informações contraditórias no local do crime e durante os depoimentos.

Wagner José da Silva foi preso na zona leste. Ele é um dos invasores do prédio da Rua Lacerda Franco, na Aclimação, ocorrido na terça-feira, 22.