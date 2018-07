Quatro são presos por roubo em restaurante Armados com um revólver e uma faca, quatro homens invadiram, por volta das 23h30 de anteontem, o restaurante delivery China in Box, no Portal do Morumbi, zona sul da capital paulista. Além de R$ 100 em dinheiro, roubaram celulares de três clientes e fugiram num veículo da marca Voyage. Testemunhas perceberam a ação e ligaram para a PM, que, após perseguição, deteve os assaltantes. Foram detidos o garçom Fábio de Almeida, de 27 anos; o padeiro Raynne de Santana Ribeiro, de 21; o segurança Anderson de Souza Pezarini, de 40; e o borracheiro Alessandro Santos, de 36.