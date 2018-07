Quatro são presos por travarem portas de trem no Rio Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), no Rio de Janeiro, detiveram hoje quatro pessoas na Estação de Madureira, zona norte da cidade. A operação, realizada com o apoio de funcionários da Supervia, visava fiscalizar as pessoas que impedem o fechamento das portas dos trens.