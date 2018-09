Quatro supostos traficantes são mortos em favela no RJ Quatro supostos traficantes morreram hoje durante troca de tiros com policiais na Favela Mandela 2, em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. O confronto ocorreu quando policiais do 22.º Batalhão (Maré) percorriam a favela, numa incursão de rotina. De acordo com os PMs, eles foram recebidos a tiros e reagiram. Os quatro homens foram baleados e levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde já chegaram mortos. Foram apreendidos uma escopeta calibre 12, duas pistolas, uma calibre 380 e outra 9 milímetros, além de uma granada modelo M-5 defensiva, de uso exclusivo das Forças Armadas. O policiamento foi reforçado na região, para evitar manifestações dos moradores. O caso foi registrado na 21.ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), na zona norte.