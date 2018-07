Quatro suspeitos de arrastão em SP são identificados

Segundo a delegada Victória Lobo Guimarães, do 78º Distrito Policial, três funcionários do estabelecimento reconheceram os suspeitos por meio de fotos quando prestaram depoimentos. São dois homens adultos, que tiveram a prisão temporária solicitada, e dois adolescentes - um teve a apreensão pedida pela polícia e o outro deverá ser levado à Vara da Infância e Juventude -, de acordo com a SSP.

A ação dos criminosos armados durou cerca de três minutos e os assaltantes levaram dinheiro e pertences de clientes, do funcionários e do local. Ao menos 15 pessoas estavam na Lanchonete da Cidade no momento do crime. Ninguém ficou ferido.