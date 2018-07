Quatro suspeitos e um PM morrem em assalto na Bahia

SALVADOR - Uma perseguição policial a uma quadrilha que havia assaltado uma agência do Banco do Brasil em Itanhém, no extremo sul da Bahia, terminou com quatro suspeitos e um PM mortos na manhã desta quarta-feira, 5. Outro policial ficou ferido gravemente.

O roubo, praticado por pelo menos oito homens armados, ocorreu no início da manhã. Duas horas depois, a quadrilha foi localizada, por um grupo da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) da Mata Atlântica, em um terreno na zona rural do município vizinho de Medeiros Neto.

Houve troca de tiros, na qual quatro suspeitos e dois policiais da companhia foram atingidos. Os criminosos e um dos PMs não resistiram aos ferimentos. O outro policial, baleado na cabeça, foi levado para o Hospital Regional de Teixeira de Freitas, onde está internado. Os outros suspeitos conseguiram fugir e seguem sendo procurados por equipes das Polícias Civil e Militar na região.