Quatro suspeitos morrem durante tiroteio em Nova Iguaçu-RJ

Quatro suspeitos de tráfico morreram neste domingo, 25, durante tiroteio com a Polícia Civil em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, segundo informações do inspetor Antônio Leite, da 56ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado. Os policiais patrulhavam o bairro Prados Verdes quando se depararam com um automóvel. Os integrantes começaram a atirar contra a viatura, que foi atingida por um tiro. Os bandidos fugiram e, durante perseguição, o carro acabou atingindo um poste. Segundo Leite, o tiroteio continuou e os quatro suspeitos foram atingidos e morreram. Nenhum policial ficou ferido. Foram encontrados dentro do carro um fuzil G3, uma espingarda, uma escopeta, uma pistola, 81 sacolés (porções) de cocaína, várias munições e rádios transmissores.