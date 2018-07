Quatro terminais de ônibus de São Paulo reabrem

Os terminais reabriram após reunião entre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo e a SPTrans durante a tarde de hoje. Na reunião, foi decidido que a SPTrans suspenderá a fiscalização nos ônibus, que é feita por agentes à paisana nas linhas municipais.

Pela manhã, houve um atrito entre um desses agentes e um motorista no Terminal Vila Nova Cachoeirinha, que terminou na delegacia. Segundo o diretor executivo do sindicato, José Ilton Pereira, o agente pediu para que o motorista, que voltava para casa após o fim de seu expediente, apresentasse sua identificação. O motorista tinha entrado pelos fundos do ônibus, pois os funcionários das linhas não pagam pelo transporte. O conflito começou após o agente duvidar da validade da identificação.

O caso foi registrado no 28.º Distrito Policial, da Freguesia do Ó, e será apurado pela SPTrans.