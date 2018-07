Quatro testemunhas depõem sobre vazamento do Enem O juiz Márcio Rached Milani, da Justiça Federal de São Paulo, ouviu ontem quatro das 11 testemunhas escaladas para a primeira audiência do processo que apura a responsabilidade pelo vazamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009. A sessão começou às 14 horas, na 10ª Vara Criminal do Fórum Ministro Jarbas Nobre, em São Paulo. Entre as quatro testemunhas - todas de acusação - estavam o editor do jornal O Estado de S. Paulo Sergio Pompeu e a jornalista Renata Cafardo.