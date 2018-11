Quatro variedades são cultivadas no município Piedade tem cerca de 50 produtores de caqui das variedades fuyu, rama forte, giombo e tokyo gosho. Muitos integram a Associação Paulista de Produtores de Caqui e exportam parte da produção para a Europa. Até agora, Sakaguti é o único produtor do município a adotar o colha-e-pague. Até o dia 25, quando se encerra o evento, a propriedade recebe o visitante diariamente das 9 às 17 horas. O acesso ao sítio, pela rodovia SP-79 (Piedade-Tapiraí), está sinalizado com placas instaladas pela prefeitura, dentro do programa turístico.