Quatro vezes Gide

O romancista francês André Gide (1869-1951) estaria de volta à cena literária? Em Paris, a prestigiosa coleção Pléiade acaba de reunir em dois alentados volumes toda sua obra ficcional. Já no número de março deste ano, a revista Magazine Littéraire legitimara o retorno às livrarias do multifacetado intelectual libertário. "O mais moderno dos clássicos", rezava a capa. Entre nós, a editora Estação Liberdade lança a partir de quinta-feira quatro de seus livros: Os Porões do Vaticano (1914), Os Moedeiros Falsos (1925), Diário dos Moedeiros Falsos (1926) e O Pombo-Torcaz. O último é de 1907 e foi há pouco desenterrado dos arquivos do escritor.

Foi feliz a escolha dos quatro títulos. No entanto, a inclusão na primeira fornada das páginas que Gide não ousou publicar em vida, nos obriga a tocar em problema delicado: o da relação homossexual de adulto com menor. Lembre-se a investida recente contra Frédéric Mitterrand, ministro da Cultura no governo Sarkozy e autor do livro A Má Vida (2005). Ao descobrirem que o dublê de escritor e homem público transpunha as audaciosas cenas argelinas do romance gidiano O Imoralista (1902) para o cenário turístico da moderna Tailândia, políticos conservadores exigiram sua imediata destituição do gabinete ministerial.

A questão é escandalosa, e mais o está sendo em década de estatutos da criança e do adolescente. Ela provoca em quem admira os grandes autores da literatura universal, mas não os lê, palavras adequadas, sem dúvida, e intolerantes e, ainda, atitudes exaltadas. Aquelas e estas levam o neófito nas artes a enxergar proselitismo no que escapa às estreitezas da mente humana.

Se houver perversidade no texto pedófilo gidiano, ela não está na exaltação das aventuras com o parceiro e, sim, como em Freud, na análise psicológica da criança, cuja mente é esvaziada da aura de inocência. Destituído de candor, o personagem jovem se assemelha a Eva antes da queda, origem e fator do sentimento de culpa no homem. A transgressão aos costumes se contradiz pela felicidade egoísta a envolver os cúmplices numa atmosfera criminosa, que beira o simbólico da condição humana. O menino árabe é pego em flagrante ao roubar um par de tesouras; o parisiense, um livro numa livraria. Em André Gide o simbólico é também real.

Por dramatizar assunto delicado, O Pombo-Torcaz (trad. Mauro Pinheiro, 96 págs., R$ 28) se faz acompanhar de introdução pela filha de Gide, Catherine, e de dois ensaios assinados por especialistas. A esses textos, bem informados e minuciosamente desenvolvidos, remetemos o leitor renitente.

Transposta a pedra no meio do caminho da leitura, continuemos pela ficção de André Gide. Se já é difícil escrever romance no Brasil, onde o escritor tem como referência apenas José de Alencar e Machado de Assis, o que não será enfrentar a tarefa em língua francesa. O marco inicial é o renascentista Rabelais e o final, o naturalista Emile Zola. Entre um e outro, citem-se Voltaire, Diderot, Benjamin Constant, Honoré de Balzac, Stendhal e Gustave Flaubert. Mais difícil será o ofício, se acrescentarmos à lista três estrangeiros admirados por Gide: Charles Dickens, Joseph Conrad e Dostoievski.

Sensível ao bloqueio estético que o conhecimento da tradição romanesca lhe impôs, André Gide se safou da arapuca por três atitudes, que definem sua produção romanesca. O desbaratamento, ou a fuga desordenada frente ao que se lhe apresentava como o romance canônico. A inveja do romancista nato, que escreve bem e rapidamente, como Balzac, Stendhal e o belga Georges Simenon. E, no ato de criação em si, a acoplagem do crítico literário ao artista, como em Flaubert.

Ao bloqueio causado pelo conhecimento do cânone romanesco corresponde sua busca por gêneros da ficção que lhe seriam originais. Gide afirmava que em toda a vida só escrevera um romance, Os Moedeiros Falsos (trad. Mário Laranjeira, 424 págs., R$ 62). Por ter como modelo distante farsas alegóricas e satíricas da Idade Média, Os Porões do Vaticano (trad. Mário Laranjeira, 256 págs., R$ 42) mereceu o rótulo de sotie (o gênero farsesco em voga nos séculos 14 e 15). Já os relatos mais conhecidos - O Imoralista, A Porta Estreita (1909) e A Sinfonia Pastoral (1919) - recebem como etiqueta récit, ou seja, apresentam-se como narrativa confessional em primeira pessoa, ao estilo de Adolphe (1816), de Benjamin Constant. As demais obras são dadas como líricas ou dramáticas.

Se reduzidos à essência dramatúrgica, os récits citados são um só. O leitor está diante dum "romance do casal". Neste, o narrador exibe a si enquanto personagem mal casado, doentio e ingênuo. O relato instrui o leitor sobre o processo de "desinstrução" por que passa o personagem religioso e honrado a fim de viver sua liberação em plenitude. Desobriga-se dos tabus do seu meio e época e das leis da sociedade burguesa. Pelo avesso da fé religiosa e dos bons costumes, a salvação se casa com a convalescença e encontra respaldo na pedagogia socrática.

O récit gidiano seria hoje considerado autoficção, gênero híbrido em que o dado autobiográfico é trabalhado pelo ficcionista, ou pelo artista plástico, como é o caso atual de Sophie Calle.

Gide tira partido do fato de não ser um romancista nato. No começo da carreira, invejava a capacidade de "escrever depressa", alardeada por Stendhal. A famosa fórmula deste, "Escrever todos os dias, gênio ou não", encontra sua contrapartida em anotações de Gide datadas de 1902. Registra ele: "A necessidade de escrever de Stendhal...", e comenta: "Nunca senti prazer em escrever depressa. Por essa razão quero me forçar a isso." Era o que faria. Ainda naqueles anos, Gide informava: "Comecei este carnet para poder aprender a escrever ao correr da pena."