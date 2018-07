Que escorregão, São Paulo!

Os times que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro deram a impressão de que não quiseram tomá-la do Palmeiras. Nesta rodada, tiveram boa oportunidade, mas a desperdiçaram. O time alviverde, na ponta, só joga na quarta-feira, diante do forte Cruzeiro, no Mineirão. No sábado, o Inter tropeçou no Vitória (derrota por 2 a 0), no Barradão. Ontem, foi a vez do São Paulo decepcionar na primeira chance que teve. O Santo André abriu mão de jogar em casa, com algum apoio do seu torcedor, para lucrar com o entusiasmo da torcida adversária no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Embolsou a renda da partida e ainda estragou a festa são-paulina. O time de Ricardo Gomes vencia até os 26 minutos do segundo tempo, mas vacilou e deixou o adversário empatar: 1 a 1.

"A gente só pode lamentar a perda dos dois pontos", afirmou o goleiro Rogério Ceni. "Estávamos na frente, mas eles tiveram a felicidade de fazer um gol numa sobra, uma jogada estranha. Faltando poucos minutos, fica difícil reagir."

A tarefa do São Paulo não era tão complicada na teoria quanto a do Inter no sábado e a do Palmeiras na quarta, com duelos equilibrados fora de casa. Tudo parecia levar o time tricolor à liderança. Desde o tropeço dos gaúchos até a presença de sua torcida em Ribeirão Preto, além da defesa adversária, que tinha em Gustavo Nery uma de suas peças improvisadas.

O jogo começou perfeito para "os visitantes". Aos sete minutos, Junior Cesar se aproveitou de descuido da zaga e cruzou na medida para Jean marcar o primeiro gol. O São Paulo controlou o Santo André, que continua a flertar com o rebaixamento, na primeira etapa, e até poderia ter aumentado o placar, se Dagoberto não tivesse sido fominha e servisse Borges em vez de tentar um chute aos 45 minutos da primeira etapa.

Ricardo Gomes poupou - ou antecipou um problema, como prefere dizer - jogadores pendurados para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi. Deixou o meia Marlos e o zagueiro Renato Silva no banco de reservas. Miranda e os dois atacantes Borges e Dagoberto entraram com a recomendação de evitar cartões. E conseguiram. O time estará completo contra um dos maiores rivais, mas não será líder.

Há quatro anos o São Paulo não vencia o adversário de ontem - em quatro jogos, duas vitórias do Santo André e dois empates. Parecia que poria fim ao tabu ontem. O primeiro tempo terminou sem sobressaltos, assim como começou o segundo.

Só que, passado o entusiasmo tricolor do início da etapa complementar - e depois da substituição de Marcelinho Carioca, que saiu para a entrada de Pablo Escobar -, o Santo André começou a ameaçar.

Num descuido de sua defesa, o São Paulo colocou tudo a perder. O substituto de Marcelinho aproveitou jogada despretensiosa e teve sorte. Chutou mal, mas a bola passou por baixo das pernas de Rogério. E dois pontos importantíssimos escorregaram pelas mãos tricolores. "Não era o que a gente queria", lamentou Jorge Wagner. "Falaram que o São Paulo teria o jogo mais fácil dos líderes, mas não foi bem assim."