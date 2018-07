Que tal uma volta às aulas sustentável? Cansado de ver todos os dias copos plásticos jogados no lixo, o funcionário do Laboratório de Protótipos da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp José Maria da Silva decidiu arregaçar as mangas. Criou, há quatro anos, o Projeto Recicle, para produzir canetas e réguas a partir de copos. "Com uma bandeja de iogurte de seis copinhos conseguimos fazer seis canetas", diz Silva, hoje parceiro da universidade e de empresas. Veja como lixo pode virar material escolar.