Que venha o fim Os palhaços dos Parlapatões dão as boas vindas ao fim do ano (e talvez ao fim do mundo) com a Missa do GaLHo. O grupo apresenta quadros cômicos e conta com a ajuda de convidados, como Cinthia Beraneck, que faz acrobacias, e Toni D'Agostinho, com caricaturas. Espaço Parlapatões. Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Hoje (21), 22h30. R$ 30.