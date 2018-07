Queda da rede 3G motiva boatos e solidariedade

Em mensagens no Twitter, usuários reclamavam da falha na conexão e pediam ajuda aos moradores para ter acesso à internet por meio das redes de Wi-Fi dentro das residências ou lojas. "Moçada que está no trajeto, nas firmas ou em casa, libera o Wi-Fi por um tempo", escreveu no Twitter Filipe Balieiro.

Com o apagão no sinal, os manifestantes chegaram a acreditar que houve um bloqueio da rede por parte da Polícia Militar (PM). Boatos circularam na internet de que "cortaram a rede 3G no Largo da Batata". O gaúcho Leonardo Bussolo, de 20 anos, liberou o hotspot do seu celular para os amigos, mas nem assim conseguiu compartilhar a conexão. Segundo ele, as pessoas queriam mandar mensagens, postar fotos e avisar os demais sobre o percurso seguido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.