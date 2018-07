Queda de andaime fere três na zona sul de SP Três pessoas ficaram feridas, no final da noite de ontem, após um andaime desabar parcialmente ao lado da passarela do Shopping Market Place, na altura do nº 920 da Avenida Chucri Zaidan, no Brooklin Novo, zona sul da capital paulista. Com a queda da armação, feita de ferro e madeira, dois operários ficaram levemente feridos, um com dores no peito e outro com um pequeno trauma nas costas. Uma bombeira, de prenome Leandra, foi atingida nas costas por um pedaço de madeira quando socorria uma das vítimas, mas também sem gravidade. Os três feridos foram encaminhados ao prontos-socorros da Santa Casa de Santo Amaro, do Hospital São Paulo e do Hospital Regional Sul.