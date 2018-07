Queda de arquibancada fere 40 em festa junina no AM Cerca de 40 pessoas ficaram feridas no desabamento de arquibancadas de madeira, na noite de ontem, em uma festa junina em São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros de Manaus. Segundo a assessoria da Polícia Civil do Amazonas, pelo menos cinco pessoas ainda estão internadas no hospital da cidade com fraturas em braços e pernas, mas não há nenhum ferido gravemente.