Queda de árvore atinge rede de trólebus A rede de trólebus da pista da esquerda da Avenida São Luís, no centro de São Paulo, foi danificada, à 0h50 de hoje, após ser atingida por uma árvore no trecho próximo à esquina com a Rua da Consolação. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou desvio pela pista da direita da avenida. Os Bombeiros e a Eletropaulo foram acionados para realizar o corte dos galhos e os reparos na rede elétrica dos ônibus, respectivamente.