Queda de árvore atinge três casas no interior de SP Três casas foram danificadas pela queda de uma frondosa paineira durante a chuva forte, com ventos, que atingiu Sorocaba, a 92 km de São Paulo, no final da tarde de hoje. Uma delas teve o telhado e paredes destruídas e foi interditada pela Defesa Civil. Outra teve o telhado e as paredes de um cômodo danificados e sofreu interdição parcial.