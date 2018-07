Queda de árvore causa lentidão na Fernão Dias Uma árvore caiu nesta manhã na pista sentido interior da Rodovia Fernão Dias, no km 36, em Bragança Paulista (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum veículo foi atingido. Uma faixa da via foi interditada no trecho, provocando lentidão por 2 quilômetros, por volta das 11h30. Nas rodovias do Tamoios, Anchieta e Imigrantes, o movimento era intenso no sentido litoral, mas sem registro de pontos de parada. No Sistema Anchieta/Imigrantes, desde segunda, cerca de 121 mil veículos seguiram rumo à região da Baixada Santista. O sistema opera no esquema 7 por 3, da Operação Descida, no qual as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso ao litoral e a norte da Imigrantes, à capital. A Ecovias estima que entre 400 e 600 mil veículos desçam para a Baixada no feriado prolongado de ano-novo.