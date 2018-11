Queda de árvore deixa região do Morumbi sem energia O fornecimento de energia elétrica foi interrompido hoje na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, após a queda de uma árvore sobre a fiação. A Eletropaulo interrompeu o serviço as 14h15. A previsão é de que o serviço seja restabelecido às 18 horas.