Queda de árvore deixa Trem do Corcovado parado por 1h30 A queda de uma árvore provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a paralisação por quase 1h30 do Trem do Corcovado, principal meio de acesso ao Cristo Redentor, no bairro de Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira quando o movimento no local ainda era baixo. A situação foi normalizada por volta das 12h, quando as filas para a principal atração turística da cidade rodeavam a estação de embarque do trem.