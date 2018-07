Queda de árvore interdita pistas da avenida Rebouças Duas pistas da avenida Rebouças na altura da alameda Jaú, em São Paulo, estão interditadas, no momento, devido a queda de uma árvore, às 8h17, no sentido bairro-Centro. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas da Rebouças foram interditadas: uma da direita - liberada às 10h09 - e duas da esquerda, nas proximidades da alameda Jaú. As faixas da esquerda da Rebouças serão liberadas assim que a poda da árvore for concluída. Não há problemas de trânsito no local. A CET informa também que, a partir de hoje, a rua Pedro de Toledo passará a ser mão única, nas proximidades do Shopping Metrô Santa Cruz, entre as ruas Machado Bittencourt e Tenente Gomes Ribeiro, no sentido da rua Domingos de Moraes. Na avenida Paulista, a intervenção para pavimentação das calçadas será ampliada do trecho entre a Consolação e a Augusta, para até a rua Ministro Rocha Azevedo. Segundo a CET, a faixa da direita será interditada nos dois sentidos.