Queda de árvore interdita rua no centro de SP A Rua Condessa de São Joaquim, na Bela Vista, região central de São Paulo, está interditada desde as 16 horas de hoje devido à queda de uma árvore na altura do número 254. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que ainda não há previsão para a liberação da via.