Queda de árvore interdita rua no centro de SP A queda de uma árvore de grande porte interdita totalmente a Rua Junqueira Freire no cruzamento com a Rua Barão de Iguape e complica o trânsito na região do Glicério, centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira. Há lentidão por aproximação no local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pela Rua Lavapés.