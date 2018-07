Queda de árvores após temporal interdita 16 vias em SP A queda de 16 árvores após o temporal de ontem à noite ainda prejudica o trânsito na capital paulista no início da tarde de hoje. Ontem, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabilizou a queda de pelo menos 40 árvores após as chuvas que atingiram a cidade. De acordo com a CET, no começo da tarde de hoje as árvores continuavam bloqueando parcialmente as seguintes vias: Avenida Alcindo Ferreira, na altura do número 100; Avenida Ellis Maas, em frente ao número 520; Avenida Ibirapuera, altura do número 981; Rua Chico Pontes, em frente ao número 388; Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Diadema, perto da Rua José Gallotti; Rua Thomas Speers, na altura do número 726; Rua José Ramos Urtiza, junto à Avenida Giovanni Gronchi. Também estavam interditadas em consequência da queda das árvores: a Rua Gabriel de Lara, altura do número 276; Rua Brito Peixoto, nos números 102 e 430; Rua Capitão Mor Gonçalo Montei, altura do número 71; Rua Bartolomeu Feio, altura do número 401; Rua José Luis Rodrigues Calazans, na altura do número 40; Avenida Lacerda Franco, altura do número 92; Rua Solimões, altura do número 224; e Rua Sinimbu, altura do número 223.