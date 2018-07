Queda de árvores matou um e atrapalha trânsito em SP

A queda de árvores deixou estragos e causou prejuízos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registradas pelo menos 10 quedas de árvores das 4 horas às 9h30. A maioria, segundo a CET, já foi retirada pelas subprefeituras ou caíram em áreas de passeio, mas quatro delas prejudicam o trânsito.

Na Rua David Pimentel, em Campo Limpo, na zona sul, a árvore está atravessada na via, bloqueando o acesso de veículos. Na Rua do Horto, na zona norte, a árvore caiu sobre a fiação da rede elétrica e bloqueia parcialmente a via. Na Vila Penteado, também na zona norte, uma árvore interdita parcialmente a Avenida Petrônio Portela, em frente ao pronto-socorro do bairro, e na Rua General Teixeira de Campos, no Butantã, na zona oeste, a árvore atingiu a fiação das redes de energia elétrica e de telefone.