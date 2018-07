Queda de avião causa duas mortes em Sorocaba

O acidente aconteceu no Jardim São Guilherme, zona norte, a pouco mais de três quilômetros do aeroporto da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião pode ter sofrido uma pane e o piloto tentou fazer um pouso de emergência num terreno baldio usado como campo de futebol. A manobra não foi completada. Em nota, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) informou que se tratava de um avião anfíbio que decolara do aeroporto de Sorocaba às 15h26 com destino a Jundiaí, caindo logo após a decolagem. "A investigação das causas do acidente será realizada pela Aeronáutica", informou a nota.