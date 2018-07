Queda de avião de pequeno porte fere 4 no PA Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde de ontem após bater uma das asas no tronco de uma castanheira numa fazenda de Senador José Porfírio, no Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h30. Os quatro ocupantes da aeronave tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Altamira. A Aeronáutica está investigando as causas do acidente.