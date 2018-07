Queda de avião de pequeno porte mata 10 no Pará Um acidente por volta das 20h26 minutos da terça-feira (12) com uma aeronave de pequeno porte da Fretax Táxi Aéreo matou dez pessoas no Pará, informou a empresa em nota. O modelo Embraer 821-Carajá, com um tripulante e nove passageiros, caiu na cidade paraense de Monte Dourado. O bimotor havia decolado de Belém.