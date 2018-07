Queda de avião deixa 9 mortos no Pará, diz FAB

O avião Carajá, do modelo PAT4, foi encontrado por volta das 7h40, e bombeiros estão no local, segundo a assessoria da FAB.

Havia nove pessoas a bordo do avião, mas não se sabe ainda qual era o destino do avião, nem se a queda ocorreu no pouso ou na decolagem, na pista 08 do aeroporto de Monte Dourado, no norte do Pará, informou a FAB.

A FAB está em contato com as autoridades locais para realizar a investigação das causas do acidente.

A Fretax Táxi Aéreo confirmou o acidente, mas afirmou que divulgaria mais informações em um comunicado mais tarde.

(Por Daniela Ades, em São Paulo)