Queda de avião fabricado pela Embraer na China mata 43

Pelo menos 43 pessoas morreram nesta terça-feira na queda de um avião de passageiros fabricado pela empresa brasileira Embraer no nordeste da China, informou a agência oficial de notícias do país, Xinhua.

O avião modelo ERJ-190, com 96 pessoas a bordo - 91 passageiros e cinco tripulantes -, pertencia à companhia Henan Airlines.

A aeronave estava tentando pousar em um aeroporto na cidade de Yichun, na província de Heilongjiang (extremo nordeste do país).

Em meio a uma densa névoa, o avião acabou ultrapassando a pista de aterrissagem e, como o impacto no solo, se incendiou.

A polícia local disse que três dos sobreviventes estão em estado crítico.

O avião havia decolado da capital de Heilongjiang, Harbin, por volta das 21h, hora local (10h em Brasília), e o acidente ocorreu cerca de meia hora depois.

O ultimo acidente aéreo grave na China ocorreu em novembro de 2004 quando um avião de passageiros com 53 pessoas a bordo chocou-se contra um lago congelado na cidade de Baotou, no norte do país, matando todos a bordo além de duas pessoas no solo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.