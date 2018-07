Queda de avião mata 7 membros da mesma família nos EUA

Sete membros de uma mesma família morreram num acidente com um avião de pequeno porte que caiu no Estado do Alabama no fim de semana.

Entre os mortos estavam cinco crianças, com idades entre 2 e 10 anos, filhos do casal Terresa Teutenberg, de 36, e Fred Teutenberg, de 42, que pilotava o avião.

A família, da Flórida, retornava de uma reunião familiar em St.Louis, no Missouri, onde vive a filha mais velha de Terresa, Ashlei Bruewer, de 16 anos, gerada em um casamento anterior.

Segundo relatos publicados pela mídia americana, Ashlei pretendia viajar com a família à Flórida, mas não pôde embarcar por estar doente.

Problemas no motor

O acidente com o avião Cessna C421, que caiu sobre um bosque na cidade de Demopolis, no Alabama, foi o acidente aéreo com mais mortes neste ano nos Estados Unidos, segundo o jornal Tuscaloosa News, do Alabama.

Segundo a agência americana de segurança de transportes, Fred Teutenberg teria se comunicado com a torre de controle de um aeroporto no Mississippi para relatar problemas no motor da aeronave, antes que a comunicação se perdesse.

Ele teria então tentado pousar em Demopolis, mas acabou caindo sobre um bosque a cerca de três quilômetros do aeroporto local, numa área de difícil acesso para as equipes de resgate.

Segundo a imprensa americana, o avião acidentado, com capacidade para até oito ocupantes, havia sido construído em 1978 e estava registrado em nome da empresa de tecnologia de propriedade de Fred Teutenberg.