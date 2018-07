Queda de avião na marginal da Anhanguera em Jundiaí deixa 4 mortos

Atualizado às 18h44

CAMPINAS - Quatro pessoas de uma mesma família morreram carbonizadas após o avião onde elas estavam cair em uma pista marginal da rodovia Anhanguera , em um dos trevos de Jundiaí, na altura do km 61, por volta dos 12h20 deste sábado, 3. O pai, Arnaldo Soares dos Santos Neto, de 50 anos, era quem pilotava o bimotor, de propriedade da família.

Morreram também a mulher, Kenia Maria Tubertino dos Santos, de 49 anos, a filha Ana Luiza Tubertino dos Santos, de 19 anos, e o filho Arnaldo Soares dos Santos, de 14 anos. Os corpos foram carbonizados com a explosão do avião na queda. Eles moravam em São Paulo, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Os corpos foram levados para a capital no final da tarde.

O bimotor modelo Beech Baron, prefixo LKG, decolou minutos antes do Aeroporto de Jundiaí (Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro), que fica próximo do local, às margens da Anhanguera.

Segundo testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros, o avião subiu, fez uma curva e perdeu altitude rapidamente, caindo no canteiro da pista marginal. No momento, não havia veículos passando pelo local, segundo a AutoBAn, concessionária que administra a rodovia.

Para a polícia, testemunhas que estavam no aeroporto na hora da decolagem disseram que foi visto fumaça saindo do avião, assim que ele decolou. A família seguiria voo até a cidade de Batayporã, em Mato Grosso do Sul. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), que administra o aeroporto de Jundiaí, não confirmou o destino.

No Aeroclube de Jundiaí, onde pilotos davam aula de instrução durante o acidente, ninguém conhecia a família.

Rodovia. Assim que atingiu o chão, a aeronave pegou fogo e a Anhanguera teve que ser fechada no sentido interior-capital. Durante quase uma hora, a concessionária registrou congestionamento do km 57 ao 61, por causa do fechamento da rodovia.

Os acessos às rodovias Dom Gabriel (SP-300) e João Cereser (SP-360) ficaram interditados por causa do acidente, mas foram liberados no meio da tarde.

Participam do resgate equipes dos Bombeiros, Polícia Rodoviária, AutoBAn e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).