Queda de avião na Nigéria e derrota da seleção brasileira são destaques

SÃO PAULO - A brasileira Laís Santiago dos Santos, de 21 anos, desapareceu durante um cruzeiro na Itália desde sexta-feira, 1º. A queda de um avião comercial na Nigéria matou os 153 passageiros do voo, que caiu na cidade de Lagos. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - Um avião comercial caiu neste domingo, 3, em um prédio no centro comercial de Lagos, a maior cidade da Nigéria. Segundo informações do governo, os 153 passageiros do voo morreram no acidente. Leia mais sobre a queda de um avião na Nigéria: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-ha-sobreviventes-em-queda-de-aviao-na-maior-cidade-da-nigeria,881779,0.htm.

2 - Laís Santiago dos Santos, uma brasileira de 21 anos, garçonete do navio Costa Mágica, desapareceu durante um cruzeiro na Itália desde as 18 horas da última sexta-feira, 1º. A família da brasileira, que mora em Santos, foi informada pela Infinity Brazil, empresa responsável pelo recrutamento da jovem, no sábado à tarde. Leia mais sobre o desaparecimento de Laís Santiago dos Santos: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,brasileira-desaparece-durante-cruzeiro-na-italia,881836,0.htm.

3 - A seleção brasileira perdeu, neste domingo, 3, o jogo amistoso contra o México, por 2 a 0. O jogo foi disputado no Cowboys Stadium, na cidade americana de Dallas. Leia mais sobre a derrota do Brasil para o México: http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,brasil-nao-consegue-furar-bloqueio-do-mexico-e-perde-amistoso-por-2-a-0,881803,0.htm.

4 - Mais de 1000 barcos desfilaram pelo rio Tâmisa neste domingo, 3, em comemoração ao jubileu da rainha Elizabeth II. Os 60 anos do reinado renderam um final de semana de festas em Londres. Leia mais sobre o jubileu de Elizabeth II: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,barcos-desfilam-em-londres-em-homenagem-a-rainha,881751,0.htm.

5 - Lula voltou a criticar o PSDB neste sábado, 2, durante encontro com militantes do PT em São Paulo. O ex-presidente afirmou que Serra "já está desgastado" e que "nem sabia" porque ele era candidato a prefeito de São Paulo. Leia mais sobre as críticas de Lula: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-volta-a-criticar-psdb-e-diz-que-serra-e-candidato-desgastado,881441,0.htm.

6 - O número de furtos nos aeroportos de São Paulo cresceu 35% nos primeiros quatro meses deste ano. A Polícia Civil afirma que quadrilhas de estrangeiros são responsáveis pelo aumento. Leia mais sobre os furtos nos aeroportos de São Paulo: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,cuidado-nunca-se-furtou-tanto-nos-aeroportos-de-sp-,881606,0.htm.

7 - O jornal espanhol ABC revelou neste sábado, 2, que o presidente venezuelano Hugo Chávez toma um opiáceo "100 vezes mais forte que a morfina" para aliviar as fortes dores que sente, devido ao "persistente avanço do câncer nos ossos". A publicação diz ter tido acesso ao "último relatório de inteligência" elaborado a partir das recomendações médicas da equipe que atende o líder venezuelano. Leia mais sobre a doença de Chávez: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,chavez-toma-remedio-100-vezes-mais-potente-que-morfina-para-a-dor,881463,0.htm?reload=y .

8 - O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak foi condenado, neste sábado, 2, à prisão perpétua, como cúmplice da morte de 850 manifestantes na Revolução Egípcia de 2011. A população reagiu com protestos pedindo que ele fosse condenado à morte. Leia mais sobre a condenação de Mubarak: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mubarak-e-sentenciado-a-prisao-perpetua-em-meio-a-divisoes-no-egito,881400,0.htm.

9 - Um mapeamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aponta que as empresas vão investir R$ 35 bilhões a menos em quatro anos, uma retração que preocupa o governo. Segundo os dados do BNDES, o valor dos investimentos em oito setores industriais será 6% menor que os R$ 614 bilhões estimados no ano passado para o período 2011-2014. Leia mais sobre a diminuição de investimentos no Brasil: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20brasil,brasil-perdera-r-35-bi-em-investimentos-ate-2015-por-crise-mundial,114795,0.htm.

10 - A Petrobrás deverá manter os investimentos planejados para ajudar o PIB brasileiro. Graça Foster adiou uma reunião no Rio de Janeiro para ir a Brasília nesta segunda-feira, e deverá discutir o assunto com Dilma Roussef: http://blogs.estadao.com.br/sonia-racy/27996/ .