Queda de avião no Nepal deixa 14 mortos

Depois de não conseguir aterrissar em Lukla, no leste do Nepal, por causa do mau tempo, o avião da companhia Angi Air retornava a Katmandu, mas caiu perto dos arredores da capital, disse o funcionário Jai Mukunda Khanai, do Ministério do Interior. T

Lukla é a porta de entrada para o Monte Everest.

"Equipes de resgate estão no local. Sim, nós confirmamos que todas as 14 pessoas a bordo do aparelho estão mortas", disse à Reuters o funcionário do aeroporto, Tri Ratna Manandhar. Ele afirmou que a causa do acidente é desconhecida.

"Equipes de resgate estão aguardando no local para trazer os corpos a Katmandu. Mas o trabalho é prejudicado pelas fortes chuvas", disse Manandhar.

(Reportagem de Gopal Sharma)