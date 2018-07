Queda de avião no Recife segue sem laudo final Um ano após a queda, segue sem um laudo conclusivo o acidente com o LT-410 da empresa Noar, que caiu a 100 metros da Praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife, logo após ter decolado do Aeroporto dos Guararapes, com destino ao Rio Grande do Norte. O caso ocorreu no dia 13 de julho do ano passado, matando 16 pessoas - os 2 tripulantes e os 14 passageiros.