Queda de barreira bloqueia estradas no Vale do Paraíba

A forte chuva que atingiu o Vale do Paraíba, na noite desta quarta-feira, 21, provocou diversas quedas de barreiras em algumas rodovias da região, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O trânsito ficou totalmente interrompido por cerca de cinco horas na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga a capital a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A barreira bloqueou o trecho de serra, na altura do km 78, por volta da 1h30 e foi liberada às 6h58. Ninguém ficou ferido, segundo o DER. Não região de São José dos Campos, a Rodovia SP-50, que liga a cidade de Monteiro Lobato ao sul de Minas, estava com três pontos de interdição parcial. A situação estava pior na Rodovia SP-52, que liga o município de Cruzeiro ao sul mineiro. Eram 11 trechos interditados parcialmente ao longo da rodovia, segundo o DER. Mesmo com as estradas bloqueadas parcialmente, o trânsito estava normal nas rodovias, segundo o DER.