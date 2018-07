Queda de barreira bloqueia Piaçaguera-Guarujá

O tráfego segue tranquilo nas estradas de São Paulo com destino ao litoral Sul e Norte nesta manhã. No entanto, quem for pela rodovia Ancheita vai ter de seguir viagem em comboio a partir da praça do pedágio. A Ecovias implantou a operação por volta das 9h50 por causa da baixa visibilidade causada pela neblina.

Hoje, o sistema Anchieta-Imigrantes opera normal com cinco pistas com destino ao litoral e as outras cinco à capital. A expectativa da Ecovias é de que entre 320 e 495 mil veículos desçam à serra em direção à Baixada Santista durante o feriado prolongado de Natal.

O tráfego nas demais rodovias com acesso ao litoral paulista, Padre Manoel da Nóbrega, Tamoios, Mogi-Bertioga, Manoel Hyppolito Rego (Rio-Santos) e Oswaldo Cruz, que liga as cidades entre Taubaté que e Ubatuba, também segue tranquilo. O tempo está instável, sendo que há neblina em alguns trechos de serra.