Queda de barreira bloqueia Rio-Santos em S.Sebastião

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o deslizamento é de médio porte. A estrada chegou a ficar bloqueada por completo no trecho durante 15 minutos, mas agora o tráfego flui alternadamente pela pista norte (sentido Caraguatatuba).

A tendência é de que, a partir das 8 horas, o fluxo de carros aumente bastante e comece a se formar lentidão no mínimo por aproximação. Operários já trabalham no local, mas só será possível se ter uma ideia de previsão de conclusão dos serviços depois do clarear do dia.