Queda de barreira bloqueia rodovia em Taubaté (SP)

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a concessionária espera pelo término do trabalho de limpeza da via para poder liberar a faixa de rolamento no km 6,3, em Taubaté, no Vale do Paraíba.

O tráfego flui apenas pela pista sentido Vale, ou seja, alternadamente, no esquema pare-siga. Em razão do horário, não havia congestionamento na região nesta madrugada.

Erosão - A Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) está bloqueada, desde o final da noite de ontem, no km 100,5, em Auriflama, interior paulista, em razão de uma erosão, também causada pelas chuvas.

Segundo o DER, toda a pista cedeu e não há previsão de término das obras de reconstrução daquele trecho. Tanto o motorista que segue no sentido Jales como quem está no sentido Araçatuba são obrigados a fazer um desvio pela Rodovia Washington Luís (SP-310) e passar por dentro de Auriflama para entrar novamente na SP-463.