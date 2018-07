Queda de barreira causa 10 km de lentidão na Via Dutra

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O trecho da Rodovia Presidente Dutra na Serra das Araras, na região sul fluminense, sentido Rio de Janeiro, está interditado parcialmente desde domingo, 14, por conta de uma queda de barreira.

Segundo a concessionária NovaDutra, apenas a faixa da esquerda está liberada ao trânsito. A faixa da direita e o acostamento permanecem bloqueados, sem previsão para a liberação da via. Por conta da queda de barreira, ocorrida no município de Piraí, o congestionamento no local, por volta das 9h30, chegava a dez quilômetros.