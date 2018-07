Queda de barreira e alagamento atingem estradas de SP

Quedas de barreira e alagamentos bloqueiam parcialmente nesta manhã três rodovias paulistas, duas na região do Vale do Paraíba e uma no interior do estado, segundo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A pista norte da Rodovia Doutor Avelino Júnior(SP-52) está parcialmente bloqueada nos km 223, 225, 226 e 228 em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Um ponto de alagamento interrompe o tráfego de veículos na altura do km 205 da Rodovia Deputado Oswaldo Ortiz (SP-58), em Cachoeira Paulista, também no Vale do Paraíba. Quem trafega pela Rodovia Monteiro Lobato (SP-50) deve redobrar a atenção na altura dos km 134, 138, 150 e 157, entre Monteiro Lobato e Santo Antonio do Pinhal, onde também houve queda de barreira. Já no km 135, o bloqueio parcial é causado por um alagamento.