Paulo Maciel, do estadão.com.br,

A rodovia Presidente Dutra apresentava quatro quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro, à 0h15, devido a uma queda de barreira, na altura do quilômetro 279, município de Barra Mansa. A pista ficou totalmente interditada das 18h40 até as 23h17 desta terça-feira, 10, quando foi finalmente liberada. O congestionamento formado chegou a 11 quilômetros de extensão.