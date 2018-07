Queda de barreira interdita acesso a Nova Friburgo-RJ

Geólogos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio (DRM-RJ) e funcionários da Defesa Civil subiram ao topo do morro para vistoriar o local e, se possível, autorizar o uso de máquinas para retirar o entulho da estrada e liberar a passagem de veículos. Os outros acessos são por Teresópolis e Lumiar.

"As máquinas estão disponíveis em Friburgo e Cachoeira de Macacu. Só falta o laudo dos geólogos para iniciar o trabalho", disse o subsecretário da Região Serrana, Affonso Monnerat. O sol apareceu pela manhã em Friburgo, após dois dias de chuva. Está prevista para às 15 horas a chegada do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho.