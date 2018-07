Queda de barreira interdita rodovia federal no Paraná Um deslizamento de terra interditava totalmente a BR-376, principal ligação do Paraná com Santa Catarina, na manhã de hoje. O desmoronamento aconteceu no quilômetro 663, sentido sul, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, e foi provocado pelas chuvas que atingem a região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a barreira tem aproximadamente 40 metros de extensão por cinco de altura. Como no local a pista é dupla, as equipes da PRF estão providenciando um desvio de 7 quilômetros, em uma faixa da pista contrária, que deve ficar pronto até o meio-dia. Os trabalhos de remoção da terra levarão no mínimo cinco horas e o trânsito ficará lento no trecho durante todo o dia.