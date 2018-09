Queda de barreira interrompe tráfego na BR-376, no PR A concessionária Autopista Litoral Sul informou na manhã de hoje que houve deslizamento de terra no quilômetro 670, na região de Guaratuba, litoral do Paraná, o que levou à interrupção total do tráfego pela BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina. No sentido de Santa Catarina, o tráfego está sendo desviado para Tijucas do Sul, enquanto na direção do Paraná, o desvio é feito para Garuva ou para a Serra Dona Francisca.