Queda de bimotor deixa 15 mortos no sul da Bahia

O bombeiros foram os primeiros a chegar no local - uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas seriam 11 adultos e 4 crianças. Entre os mortos estão o proprietário do avião, Roger Ian Wright, que é sócio fundador da Arsenal Investimentos, sua esposa, Lucila Lins, os dois filhos do casal - o economista Felipe e a arquiteta Verônica -, dois netos, o genro, outras duas crianças, o comandante, o copiloto e uma aeromoça.

Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), de Recife(PE), deve chegar ao local do acidente somente na manhã de hoje. Ficará a cargo do Seripa a divulgação da lista completa com a identificação de todas as vítimas. Tanto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), através da assessoria de imprensa, informaram que não terão acesso tão cedo à lista com os nomes dos passageiros.